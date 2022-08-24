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«زيلينسكي» يطالب الوكالة الذرية بالإشراف الدائم على محطة زابوريجيا

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رؤى ممدوح
05:23 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتولى الإشراف الدائم على محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

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وطالب «زيلنيسكي»، مجلس الأمن الدولي خلال عقد جلسة خاصة بأوكرانيا، بالضغط على روسيا، للتوقف عن الابتزاز النووي، مشيرا إلى أنّ روسيا عاودت قصف السكك الحديدية في دنيبروبتروفسك.

وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام مجلس الأمن اليوم، في اجتماع طلبه الاتحاد الروسي، وتميّز بـ دعوات مؤكدة لوقف جميع الأنشطة العسكرية في الموقع. 

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بقلم رؤى ممدوح