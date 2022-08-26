زيلينسكي: شغلنا مولدات الديزل في محطة «زابوريجيا» لتفادي وقوع كارثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية على الفور لتفادي كارثة إشعاعية، مضيفًا في خطاب مسائي، إنه للمرة الأولى في التاريخ، توقفت المحطة.

زيلينسكي: نجاح جهود الحماية الطارئة لوحدات الطاقة

وأشار زيلينسكي، إلى نجاح جهود الحماية الطارئة لوحدات الطاقة بعد تضرر خط كهرباء الأخير جراء قصف روسيا للمحطة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، دانت «واشنطن» أي مسعى روسي لتحويل الطاقة من أوكراني، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل للصحفيين إن الكهرباء التي تنتجها محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية جنوب أوكرانيا، ملك لـ«كييف»، وأي محاولة لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وتحويلها إلى مناطق محتلة، أمر غير مقبول.

وكانت هناك في الأصل 4 خطوط كهرباء تزود محطة «زابوريجيا» بالطاقة، 3 خطوط منها كانت معطلة بسبب القتال الدائر حول المحطة.

«إنيرجوأتوم»: «زابوريجيا» فُصلت بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية

وفي وقت سابق، قالت مجموعة «إنيرجوأتوم» الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة للمحطة النووية، أن المحطة، فُصلت بالكامل عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت «إنيرجوأتوم»، على «تليجرام»، إلى حرائق في محيط محطة «زابوريجيا» الحرارية القريبة من المحطة النووية تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربطها بشبكة الكهرباء، موضحة أن 3 خطوط اتصال أخرى كانت قد تضررت سابقاً خلال هجمات روسية.

موسكو تكشف عن موعد محتمل لزيارة خبراء «الطاقة الذرية»

وقال نائب المندوب الروسي لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ديمتري بوليانسكي، إن الموعد المحتمل لزيارة خبراء «وكالة الطاقة الذرية» محطة «زابوروجيا» النووية، أواخر أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل، موضحا أن مهمة البعثة هي تقييم حالة المحطة ومدى سلامتها، وفقا لما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال مسؤولو استخبارات غربيون، إن «موسكو» حصلت على مئات الطائرات بدون طيار من إيران والتي يمكن أن تستخدمها في الحرب، وأضاف المسؤولون، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد بدأت بالفعل في استخدام المسيرات لضرب أهداف أوكرانية.

وأعلن مركز «التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، عن مسار جديد لنقل الحبوب من 3 موانئ أوكرانية إلى نقاط التفتيش في تركيا بطول 320 ميلا بحريا.

الطريق الجديد سيسمح بتقليل وقت عبور السفن

وأشار مركز «التنسيق المشترك»، إلى أن الطريق الجديد سيبدأ العمل في 26 أغسطس الجاري وسيسمح بتقليل وقت عبور السفن، فيما سيربط المسار الجديد موانئ «أوديسا» و«تشورنومورسك» و«يوجني» بنقاط التفتيش في المياه الإقليمية التركية.

بدوره، قال النائب في مجلس «الدوما» الروسي أدالبي شكاجوشيف، إن قبل الحرب، بذلت أوكرانيا كل ما هو ممكن وغير ممكن لتكون مركزا لتشكيل الخطر للمنطقة بأكملها، مضيفا إن مهمة «كييف» الحالية هي البقاء على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، ناشد 16 مواطنا أمريكيا، كونجرس البلاد، اتخاذ الإجراء اللازمة ضد «المركز الأوكراني لمكافحة التضليل الإعلامي»، الذي اتهمهم بالترويج للدعاية الروسية.

وتم إدراج أسماء 72 فردا من عدد من الدولي، بينها «الولايات المتحدة - الصين - ألمانيا- فرنسا - سلوفاكيا» في القائمة السوداء للمركز الأوكراني.

وطالب الأمريكيون، أعضاء «الكونجرس» بالتحقيق في تمويل الوكالة الحكومية الأجنبية ودورها في خلق تهديد مباشر لحقوق وأمن المواطني.

تراس: يجب استئناف التنقيب ببحر الشمال في ظل التخلي عن محروقات روسيا

وفي بريطانيا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، ليز تراس، أمس الخميس، إن أزمة الطاقة في بلادها ستستمر عدة سنوات، مضيفة خلال لقاء مع أعضاء حزب «المحافظين» الحاكم في مدينة نوريتش، إن حل الأزمة سيتطلب إجراءات حاسمة.

وأشارت تراس، إلى أن الأزمة قضية طويلة الأمد، موضحة أن في ظل التخلي عن المحروقات الروسية، يجب استئناف التنقيب في حقول النفط والغاز في بحر الشمال، والانتقال إلى الطاقة المتجددة، والإسراع ببناء محطات الطاقة الذرية.