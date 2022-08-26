شيرين عبدالوهاب تتصدر الـ«تريند» بتصريحاتها بـ«معكم»: نفسي أعيش في هدوء

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها التي أدلت بها، خلال اتصال هاتفي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة cbc، أثناء استضافة الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الذي نجح في انهاء دراسته الجامعية بعد أكثر من 25 عامًا.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي شيرين عبدالوهاب، مع تصريحاتها خلال برنامج «معكم»، وترصد «الوطن» أبرز كلماتها خلال السطور التالية:

شيرين عبدالوهاب: حب العمل هو القادم بالنسبة لي

- أتمنى أعيش في بيت، يجمع كل الأشخاص الذين أحببتهم في حياتي ويحبوني.

- أحب العزلة، وأفضل الهدوء والسكينة.

- أنا ست دقة قديمة.

- نفسي أعيش في هدوء وسكينة بعديًا عن الأضواء والسوشيال ميديا.

- قريبًا مجموعة جديدة من الأغاني لكل جمهوري.

- راجعة للتمثيل من تاني من خلال فيلم كوميدي، للسيناريست أيمن بهجت قمر.

- رفعت شعار «لا حب مع الحياة.. ولا حياة مع الحب».

- فلتسقط الرجالة.

- القادم هو حب العمل فقط.

- عايزة أكمل تعليمي مرة أخرى.

أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تونس

وحققت شيرين عبدالوهاب، نجاحًا كبيرًا خلال حفلها الغنائي الذي أقامته في تونس، وتصدرت من خلال محركات البحث، وقدمت باقة كبيرة من أغنياتها، والتي تفاعل الجمهور معها، واستقبالها بترحاب شديد.

وكانت قد عبرت عن سعادتها لتواجدها في مهرجان قرطاج الدولي، وإحيائها حفلًا غنائيًا، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة إنها تشعر بالفخر لمقابلة الجمهور التونسي، من عنشرها صورة تجمعها بالسفير المصري في تونس وحرمه والفنان التونسي صابر الرباعي وحرمه و الدكتور نبيل عبد المقصود.

ورد عليها الفنان صابر الرباعي، مرحبًا بتواجدها في تونس، مؤكدًا لها أنها بين أحباءها، وكعادتها دائمًا تكون حفلاتها ناجحة.