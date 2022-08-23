طبيب شيرين عبدالوهاب: كل مشكلاتها انتهت.. وهذا سبب «حلاقة الزيرو»

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي سابقا، والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، إنّ شيرين عبدالوهاب بقبول غير عادي لدى الناس، مشيرًا إلى أنها تتصرف بتلقائية وعفوية: «مبتحسبش الكلام اللي بتقوله، واللي في قلبها بتقوله على لسانها».

وأضاف «عبدالمقصود»، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: «شيرين إنسانة عفوية وطيبة جدا، هذه الشخصية لم تعد موجودة في زمننا، وبالنسبة لحلاقة الشعر، فهي ترجع إلى أسباب نفسية ومشكلات، فيه ناس لما بتضايق بتحلق شعرها، ولما بتتضايق بتاكل ووزنهم يزيد، وناس تانية تنام 24 ساعة في اليوم، وناس تانية مبتعرفش تنام خالص».

«عبدالمقصود»: شيرين شخصية رائعة

وتابع الطبيب المعالج للفنانة شيرين عبدالوهاب، أن شيرين شخصية رائعة: «فيها حاجة غريبة جدا، لو طلعت غنت وبتضحك الناس هتبقى معاها، ولو بكت الناس بتتفاعل معاها، عندها قدرة على التفاعل مع الجمهور وبتلقائية ومش بترتب حاجة خالص، ومش بتبقى عارفة هي هتعمل إيه».

وأشار إلى أن البيئة المحيطة بأي فنان قد تكون سببا في انتكاسته أو نجاحه: «المحيطون بأي شخص يتلقى علاجا نفسيا يجب أن يتعلموا كيفية التعامل معه، وهناك تخصص في مصر مهمل، وهم علم النفس، والأطباء النفسيون لازم يلموا نفسهم ويعملوا لنفسهم نقابة ويبقى فيه حاجة اسمها العيادة الإكلينيكية السيكولوجية عشان الطبيب يسمع بس، ويكون لهم نقابة تدافع عنهم وتساعدهم».

رسالة إلى شيرين من طبيبها المعالج

ووجه «عبدالمقصود» رسالة لشيرين على الهواء، قائلا: «أنتِ وقفتي وشفتِ حب الجمهور ليكِ قد إيه، ودلوقتي بقينا على الطريق بعد ما مشكلاتنا خلصت، لازم متقفيش مكانك وتكملي، ولا رجعة مرة أخرى، مهرجان قرطاج كان قبلة الحياة لكِ، رجع لك الحياة مرة أخرى، استخدميها واجري واطلعي لقدام لأنك أيقونة من الأيقونات التي تفتخر بها مصر».