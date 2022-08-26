«الأرصاد»: انخفاض نسبة الرطوبة والإحساس بالحرارة مع اقتراب الخريف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة عن الأمس بنحو درجة، موضحة: «نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطي، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم على شمال البلاد وهو ما يحجب أشعة الشمس».

أشارت «غانم» إلى أن نسب الرطوبة ستقل مع اقتراب فصل الخريف، وذلك في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر المقبل.

الطقس في فترة النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامي باسم طبانة على قناة إكسترا نيوز: «خلال فترات النهار سنشعر بأجواء حارة رطبة على أغلب المناطق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولكن المناطق في جنوب الصعيد ستظل الأجواء عليها شديدة الحرارة خلال فترات النهار».

الطقس في فترة الليل.. مائل للحرارة

وتابعت «غانم»: «في فترات الليل، مع غياب أشعة الشمس، ستكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب مناطق الجمهورية، ومع فترات المساء وبخاصة ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل سيكون هناك نشاط للرياح يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وبالتالي فإننا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وسرعات الرياح ستكون بين 30 إلى 40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية».

وأوضحت: «في الساعات الباكرة والساعات المتأخرة من الليل ستتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وتؤدي إلى انخفاض طفيف جدًا في الرؤية الأفقية، لكنها لا تؤثر على حركة المرور».

استمرار التحسن في الأجواء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن التحسن في الأجواء سيستمر على مدار الأسبوع المقبل، لأن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى سيكون 34 و35 درجة مئوية، ولكن في ظل استمرار ارتفاعات نسب الرطوبة سيزيد إحساسنا بدرجات الحرارة بنحو 2 درجة إلى 3 درجات.