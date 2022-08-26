درجات الحرارة اليوم الجمعة 26-8-2022 على مصر.. غيوم واستمرار الرطوبة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤدي بدورها إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يحد من تأثير أشعة الشمس.

وقال خبراء الأرصاد، إن طقس اليوم سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيانها وجود حالة من نشاط الرياح أحيانا على القاهرة الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع غيوم جزئية تقلل من الإحساس بحرارة الشمس.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

نويبع 38 27

طابا 38 27

كاترين 33 19

الطور 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 40 28

أبورماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27