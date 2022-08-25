الأرصاد الجوية: أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري

أكدت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد اليوم الخميس انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة وصولًا إلى شمال الصعيد، وذلك بعد انكسارالموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها مصر خلال الأيام الماضية.

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى توقعاتها اليوم الخميس، بسقوط أمطار متقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مثل مطروح والسلوم وأيضا على محافظات الوجه البحري وهي أمطار غير مؤثرة على سير الحياة اليومية، إذ تكون خفيفة مع زيادة تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الغربية، وذلك بنسبة 20-30%.

وأضافت الأرصاد، أنه مع انخفاض درجات الحرارة، سوف تستمر نسب الرطوبة في الارتفاع، نظرا لأن الكتل الهوائية التي تؤثر علي مصر حاليا، قادمة من على سطح البحر المتوسط، مع استمرار امتداد المنخفض الجوي الآتي من طبقات الجو العليا، لهذا يزيد إحساسنا بالطقس شديد الحرارة والرطوبة، وذلك على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى بمحافظات الوجه البحري، وكلا من شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية، ومع دخول ساعات المساء يشهد الطقس نشاطا للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على أغلب المناطق، وهو ما يساعد كثيرا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة وبانخفاض درجات الحرارة.

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وفق ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية الأخيرة، أن يكون هناك اعتدالًا في درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وستصل درجة الحرارة على محافظة القاهرة إلى 34 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35- 26

الإسكندرية 30- 25

وادي النطرون 35- 25

طنطا 35- 25

شبين الكوم 36- 25

دمنهور 35- 24

بلطيم 33- 24

مطروح 31- 23

السلوم 31- 23

سيوة 38- 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 32- 25

الزقازيق 37- 25

المنصورة 37- 26

الإسماعيلية 38- 24

السويس 38- 24

العريش 34- 24

رفح 34- 23

رأس سدر 39- 27

نخل 36- 20

نويبع 37- 27

طابا 36- 26

كاترين 34- 19

الطور 38- 26

شرم الشيخ 41- 30

الغردقة 40- 29

مرسى علم 40- 29

الفيوم 39- 26

بني سويف 39- 26

المنيا 40- 25

أسيوط 42- 28

سوهاج 41- 27

قنا 42- 27

الأقصر 42- 27

أسوان 43- 29

إدفو 43- 29

أبو سمبل 42- 29

الوادي الجديد 43- 25

شلاتين 40- 28

أبورماد 39 - 28

حلايب 36 - 27

رأس حدربة 35 - 27