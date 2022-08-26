الظهور الأول لسيلفستر ستالون بعد طلاقه في العرض الخاص لـ«Samaritan»

شارك النجم الأمريكي سيلفستر ستالون في العرض الخاص لفيلم «Samaritan» الذي يشارك في بطولته، في مدينة نيويورك، مساء أمس، ويُعتبر ذلك الظهور العلني الأول له بعد طلب الطلاق الذي قدمته زوجته جينيفر فلافين، الجمعة الماضي، وظهر في إطلالة أنيقة وبسيطة مع بدلة سوداء مقلمة بالكامل مع قميص أسود.

أخبر مصدر مقرب من العائلة مجلة «بيبول» الأمريكية بأن «ستالون» و«فلافين» كانا يعانيان من مشاكل زوجية لبعض الوقت وأجريا مناقشات حول انتظار أطفالهما حتى يكبروا حتى ينفصلا رسميًا، وأوضح مصدر آخر: «لم تكن قضية واحدة هي السبب وراء الطلاق، لقد عانيا من الكثير من المشاكل لسنوات وكان لديهما ما يكفي».

وقال المصدر إنه على الرغم من الانفصال، فإن «فلافين» أكدت أنّ الطلاق ليس اختيارًا سهلاً أبدًا وليس ممتعًا للتعامل معه، لكنها تشعر أنه القرار الصائب.

جينيفر فلافين: أعتز بعلاقتي مع ستالون.. وأطالب بالحفاظ على خصوصيتنا

ومن جانبها قالت «فلافين»، في تصريحات خاصة للمجلة الأمريكية، إنها ستعتز دائمًا بعلاقتها مع ستالون، موضحة: «يؤسفني أن أعلن أنه بعد 25 عامًا من الزواج تقدمت بطلب الطلاق من زوجي سيلفستر ستالون. بينما لم نعد متزوجين سأعتز دائمًا بعلاقة استمرت أكثر من 30 عامًا، كلانا ملتزم ببناتنا الجميلات، وأطلب الخصوصية لعائلتنا ونحن نمضي قدمًا في حياتنا بشكل ودي».

زوجة سيلفستر ستالون تقدم طلب طلاق بعد الاحتفال بعيد زواجهما الـ25

يُذكر أن جينيفر فلافين تقدمت بطلب لـ«فسخ الزواج وإغاثة أخرى» من الممثل سيلفستر ستالون في محكمة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وذلك بعد أقل من 3 شهور على احتفالهما بعيد زواجهما الـ25 في مايو الماضي، حيث أشاد «ستالون» بزوجته ووصفها بأنها «امرأة متفانية وصبورة»، بينما قالت «فلافين» في منشور تم حذفه: «زواجنا يتحسن كل عام! لا أطيق الانتظار لنقضي بقية حياتنا معًا».