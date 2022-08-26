أستاذ مناخ: شراكة مصر مع الأمم المتحدة خطوة إيجابية قبل cop 27 «فيديو»

علّق الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، على الشراكة التي يعقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين مصر والحكومة اليابانية من أجل إطلاق مشروع جديد تعزيز نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في مصر، كجزءٍ من استراتيجية دعم انتقال الطاقة في مصر، والمساعدة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وخفض الانبعاثات التي أُعلن عنها في تقرير مصر للمساهمات الوطنية، في يوليو الماضي.

الهدف الأساسي هو خفض الانبعاثات الكربونية

وقال قطب، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، من تقديم الإعلامي باسم طبانة على قناة إكسترا نيوز، إنّ هذه الشراكة تأتي في إطار التحضير لمؤتمر cop 27 في شرم الشيخ، وستكون إيجابية وعلى الطريق الصحيح من قبل هيئة الأمم المتحدة والحكومة المصرية؛ لأن الهدف الأساس هو خفض الانبعاثات الكربونية على أي مستوى في العالم.

وأضاف قطب أنه عندما تكون البداية في مصر، يكون هذا الأمر شيئًا إيجابيًا جدًا؛ لأنّ الانبعاثات الكربونية عندما تنطلق من أي دولة، فإن التأثير الأكبر يكون لدى المحيطة بها والمصانع نفسها.

استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يقلل من الانبعاثات الكربونية

وتابع أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، بأنّ التعاون مع الأمم المتحدة في تعزيز نظم الخلايا الشمسية الصغيرة اتجاه صحيح جدا: «موقع مصر الجغرافي يميزها بالإشعاع الشمسي على مدار العام، وبالتالي فإن اختيار مصر صحيح وإيجابي ونتمنى المزيد من هذه الاتفاقات».

وأشار الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أنّ استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يقلل من الانبعاثات الكربونية وهذا شيء إيجابي، لافتًا إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية في تخزينها وليس وجود الخلايا الشمسية، ومعربا عن تمنيه بأن يكون استخدام الطاقة الشمسية بتخزين الطاقة الكهربائية وليس إنتاج طاقة كهربائية فقط، لأن التخزين أغلى من الطاقة فقط.