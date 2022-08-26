نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023 علمي وأدبي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، وذلك بالنسبة لطلبة الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والأدبية.

نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023

ولاقت نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، اهتمامًا وبحثًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، وجاء الحد الأدنى لكلية آداب جامعة المنوفية 270 درجة للشعبة الأدبية، بينما في الشعبة العلمية 257 درجة، بالإضافة إلى أن كلية آداب انتساب موجه من مجموع 263 درجة للشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية آداب المنوفية بشبين الكوم 2022-2023، أقل من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية بمجموع 277 درجة أي بنسبة 67.6% انتظام، بينما نتيجة العام الحالي جاءت بمجموع 270 درجة، ليكون الفارق 7 درجات بين العام الحالي والماضي.

أقسام وشروط القبول بكلية الآداب جامعة المنوفية

ووفقًا للموقع الرسمي لكلية الآداب جامعة المنوفية، فإنها تحتوي على 11 قسما، وهي: «اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، علم الاجتماع، قسم التاريخ، علم النفس، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفة، قسم المكتبات والمعلومات، قسم الإعلام»، ويُشترط للالتحاق بالكلية، الحصول على الحد الأدنى من المجموع الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام أو الشهادات التي تعادل ذلك.

وأعلنت كلية الآداب جامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، الأوراق المطلوبة لللتقديم بالكلية، وهي:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- صورتين من أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 6 صور حديثة مقاس 4*6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- استمارة 2 جند للذكور من مكتب التجنيد.

صورة من بطاقة الترشيح.