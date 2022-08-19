مصاريف كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022.. بها 32 قسمًا

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، عن مصاريف كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى، وتستعرض جريدة «الوطن» مصروفات الكلية خلال السطور التالية.

مصاريف كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

وقال مصدر مسؤول في جامعة المنوفية، إن مصاريف كلية طب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022 سوف تبلغ 1200 جنيه فقط وذلك مثل الأعوام السابقة، ولا يوجد أي تغير أو زيادة في المصروفات الدراسية في أي كلية.

وشدد المصدر المسؤول في جامعة المنوفية، أن مصاريف كلية الطب في جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022 لا تختلف عن السنوات الماضية سوى اختلاف طفيف تقررها الجامعة كل عام بالتنسيق مع الكليات.

إعلان نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية

كان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن في مؤتمر صحفي، عن نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية، ومن ضمنها كلية الطب بجامعة المنوفية والتي جاء الحد الأدنى للقبول بها 380 درجة.

نظام الدراسة بكلية الطب جامعة المنوفية وأقسامها

تكون نظام الدراسة في كلية الطب بجامعة المنوفية، على 5 سنوات دراسية بالإضافة إلى 2 سنة امتياز، ووفقا للموقع الرسمي لكلية الطب فإنها تحتوي على 32 قسما، يتم اختيار الأقسام طبقا للاحتياجات التي تحددها مستشفيات الجامعة، ونذكر أسماء الأقسام كالتالي:

التشريح الآدمي وعلم الأجنة

الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)

الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء)

الكيمياء الحيوية الطبية

الفارماكولوجي الإكلينيكية

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

الباثولوجيا (علم الأمراض)

الطفيليات الطبية

طب المجتمع

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

طب الأسرة

الأشعة التشخيصية

التحاليل الطبية

الأمراض الجلدية والتناسلية

الجراحة العامة

جراحة المخ والأعصاب

جراحة التجميل

جراحة القلب والصدر

أمراض الباطنة العامة

القلب والأوعية الدموية

الأمراض المتوطنة

الأمراض النفسية والعصبية

الأمراض الصدرية

طب الأطفال

التخدير والعناية المركزة الجراحية

أمراض النساء والتوليد

الأنف والأذن والحنجرة

جراحة المسالك البولية والتناسلية

جراحة العظام

طب وجراحة العين

علاج الأورام والطب النووي

الطب الطبيعي