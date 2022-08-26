غموض حول أنظمة السلامة والأمان.. ماذا يحدث في محطة زابوريجيا النووية؟

سلط تقرير لصحيفة «جارديان»، البريطانية، الضوء على الوضع في محطة زابوريجيا النووية، وقالت إنه يبدو أن مشاكل إمداد المحطة بالكهرباء لم يتم حلها حتى صباح اليوم، حيث قطع التيار عن المحطة مرتين أمس، عندما أضر حريق في الوصلة الرابعة والأخيرة بمفاعلاتها، وسبق وأن تم بالفعل إزالة ثلاثة خطوط أخرى خلال العملية العسكرية الروسية، وسط حالة من الغموض بشأن وضع أنظمة السلامة والأمان.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها راديو ليبرتي الأوكراني تصاعد أعمدة من الدخان بالقرب من المحطة النووية، فيما قالت وكالة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إن العمل جار لاستعادة الاتصال بالشبكة وتم توفير احتياجات المحطة من الطاقة من خلال خط كهرباء من نظام الكهرباء في أوكرانيا.

وضع غامض بشأن سلامة المعدات والأنظمة في محطة زابوريجيا

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنها لا تستطيع التعليق على سلامة المعدات أو الأنظمة في المحطة، وتعتمد المحطة النووية، الأكبر في أوروبا، على الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها.

ويعد فصلها عن الشبكة أمرًا خطيرًا لأنه يزيد من مخاطر حدوث عطل كارثي في ​​أنظمة التبريد التي تعمل بالكهرباء لمفاعلاتها وقضبان الوقود المستهلك.

وقالت إنرجواتوم إنه أثناء الانقطاع، كانت المحطة لا تزال تتلقى إمدادات الكهرباء من خط احتياطي متبقي متصل بمحطة الطاقة التقليدية القريبة.

وإذا تعطلت جميع التوصيلات الخارجية، يجب أن تعتمد المحطة على مولدات تعمل بالديزل لتوليد الطاقة، وإذا تعطلت الأخيرة أيضا، فإن المهندسين لديهم 90 دقيقة فقط لتفادي ارتفاع درجة الحرارة الخطيرة، وفق صحيفة جارديان.

بعثة أممية تستعد لزيارة المحطة النووية الأسبوع المقبل

وقالت لانا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، مساء أمس في إذاعة أوكرانيا إنه من المقرر أن تزور المحطة بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.

وقالت زركال: «يتم الآن تحديد جميع الطرق اللوجستية، وكيف سيصلون إلى هناك»، مضيفة: «على الرغم من حقيقة أن الروس وافقوا على أن البعثة ستمر عبر الأراضي الأوكرانية، فإنهم يخلقون جميع الظروف بشكل مصطنع حتى لا تصل المهمة إلى المكان نظرًا للوضع المحيط بها».

وقالت زركال إن البعثة كانت متوجهة إلى المحطة لمراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العالم من كارثة محتملة.