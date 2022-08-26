درجات وشروط القبول للدراسة في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

يُقبل طلاب الثانوية العامة على التقديم في المعهد الفني الصحي ببورسعيد في تنسيق الثانوية العامة 2022، كما أن هذا المعهد يتميز بتخريج طالب يخدم وطنه وينفع نفسه ومجتمعه ويساهم في تقديم خدمة صحية راقية للمواطنين، وتقدم «الوطن» لقرائها كل المعلومات عن شروط القبول والتسجيل والدراسة في المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

درجات القبول في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المعهد الفني الصحي ببورسعيد وهي أن يكون الطالب قد حصل على الأقل على 335 درجة بنسبة 81.71% لقسم علمي علوم و289 درجة بنسبة 70.48% لقسم علمي رياضة.

موقع معهد فني صحي ببورسعيد

يقع في شارع عبد الهادي الحديدي فى حي المناخ ببورسعيد وهو من أقدم الأحياء بجوار مستشفى النصر، بالإضافة إلى قربه من عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

أقسام المعهد الفني الصحي ببورسعيد

ينقسم المعهد الفني الصحي ببورسعيد الى 10 أقسام وهي:

الأشعة

المعامل

التمريض العام

التسجيل الطبي والإحصاء

المعاونون الصحيون

صناعة الأسنان

صيانة الأجهزة الطبية

التثقيف الصحي

التخدير

التمريض النفسي والصحة النفسية

شروط القبول في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

يشترط للقبول في المعهد الفني الصحي ببورسعيد على عدة اشتراطات وهي:

أن يكون الطالب حاصلا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق وهو ألا يقل سن الطالب عند الدراسة في أول أكتوبر 2022 عن 16 سنة وألا يزيد عن 22 سنة وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد الفني الصحي ببورسعيد وأن يكون الطالب متفرغا للدراسة بالمعهد.

مدة الدراسة في المعهد الفني الصحي ببورسعيد

تستمر مدة الدراسة في المعهد الفني الصحي ببورسعيد عامين ويشترط الطالب أن يكون حاصلا على الثانوية العامة بقسميها علمي علوم أو علمي رياضة أو أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات أو دبلوم فني تجاري شعبة عامة.

البرامج التعليمية التي يقدمها المعهد الفني الصحي ببورسعيد

يقدم المعهد الفني الصحي ببورسعيد برامج عقب الانتهاء من الدراسة وتشمل برامج الدبلوم والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.