تنسيق معهد فني صحي 2021 للدبلومات الفنية.. الأوراق المطلوبة

يترقب آلاف الطلاب الذين يحق لهم تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، الانتهاء من أعمال مرحلة التنسيق الخاصة بهم، لمعرفة الترشيحات التي سيوزعون عليها، وفقا لأعداد المتقدمين ونسبة الأماكن الشاغرة، والتي بناءً عليها يتحدد الحد الأدنى للكليات والمعاهد التي يجوز الالتحاق بها، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي هذا السياق، يترقب عدد من طلاب المدارس الفنية للتمريض الإعلان عن تنسيق معهد فني صحي 2021 للدبلومات الفنية، وكذلك المعاهد والأماكن التي يُمكن الالتحاق بها وفقا لعدد من الشروط.

تنسيق معهد فني صحي 2021 للدبلومات الفنية.. أعداد المتقدمين

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن تنسيق معهد فني صحي 2021 للدبلومات الفنية سيتحدد وفقا لأعداد الطلاب المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات القدرات، موضحة أن اختبارات قدرات المعاهد وغيرها من القطاعات انتهت يوم الثلاثاء الماضي قبل انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية 2021، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال طلاب الدبلومات لتسجيل رغبات المرحلة، وكذلك تسجيل الرغبات لاختيار الكليات والمعاهد، ومنها تنسيق معهد فني صحي 2021 للدبلومات الفنية، وكذلك تنسيق كليات التجارة والزراعة والسياحة والفنادق والمعاهد العليا الخاصة.

وأكدت أن معامل التنسيق الإلكتروني تلتزم بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق معهد فني صحي 2021 الدبلومات الفنية.. الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لتنسيق معهد فني صحي 2021 الدبلومات الفنية، أوضحتها المصادر حيث ذكرت أنه بعد ترشح الطلاب للمعاهد المختلفة يجب عليهم إحضار عدد من الأوراق المطلوبة، منها شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية، والموقف من التجنيد نموذج 6 جند، بجانب الملف الخاص بالتقديم، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تقديم الأوراق بالمعهد.