حبس المتهم بقتل شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بين زوجتيهما بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات بين زوجتيهما ولعب أطفالهما، في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق.

بلاغ بمقتل شاب على يد شقيقه بمشتول السوق

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين 3 أشقاء بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، بسبب خلافات الزوجات ولهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع «أحمد. م. ع»، 40 عامًا، إثر إصابته بجرح قطعي نافذ بالصدر، بعدما اعتدى عليه شقيقه «علي» بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، فيما أصيب شقيقهما الثالث.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل شقيقه.

الإجراءات القانونية حيال الواقعة

من جهته، قال مجدي صلاح الغمري، محامي بالاستئناف العالي، إن هذا الفعل هو جريمة قتل عمد لاستخدام الجاني أداة قاتلة بطبيعتها وهي «السكين»، مشيرًا إلى أن الجاني سيعاقب على جريمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.

وأضاف أن المادة 230 تنص على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما تنص مادة 231 أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.