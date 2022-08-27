سعر الدولار اليوم السبت 27-8-2022 في البنوك المصرية

يعد الدولار من أهم العملات التي يحرص المواطنون على متابعة أسعاره بشكل يومي، إذ أنه يعد من أكثر العملات تداولًا حول دول العالم المختلفة، وتحرص البنوك على تحديث أسعاره باستمرار.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

ووفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنوك المختلفة، سجل سعر الدولار ضمن معاملات بنك مصر 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وضمن معاملات بنك الإسكندرية استقر عند 19.15 جنيه للبيع و19.21 جنيه للشراء، وضمن معاملات الخاصة داخل البنك التجاري الدولي وصل لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار لـ19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ببنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار داخل بنك المصرف المتحد 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار ببنك قناة السويس اليوم لـ19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني، في حين بلغ سعره 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وذلك ضمن المعاملات الخاصة ببنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجلت العملة الأمريكية داخل البنك المركزي المصري، 19.13 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.