سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الدولار اليوم، ويتسائلون حول ماذا سيحدث له الفترة المقبلة هل سينخفض أم سيرتفع، حيث دائما ما تنجح العملة الأجنبية في فرض سيطرتها على مجريات الأمور والأسعار المختلفة.

وترصد «الوطن»، اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، من خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم، داخل البنوك العربية والأجنبية المختلفة العاملة في مصر، وفقًا لبداية التعاملات، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك، سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر عند 19.12 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وضمن معاملات البنك التجاري الدولي وصل لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك المصرف المتحد 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار اليوم لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مع بداية تعاملات بنك قناة السويس اليوم الأربعاء لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني، في حين بلغ سعره 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وذلك ضمن معاملات بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي بداية معاملات داخل البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، سجلت العملة الأمريكية 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وببنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.