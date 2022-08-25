سعر الدولار اليوم الخميس 25-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار يأتى على قائمة اهتمامات الاقتصاديين، وتجار السلع المستوردة، نظرا لتأثيره على الأسعار، سواء في حالة الانخفاض أو الارتفاع.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير التالي سعر الدولار اليوم، الخميس الموافق 25 أغسطس، داخل البنوك العربية والأجنبية العاملة في مصر، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم

وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنوك المختلفة، سجل سعر الدولار ضمن معاملات بنك مصر 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، واستقر في معاملات بنك الإسكندرية عند 19.15 جنيه للبيع و19.21 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في المعاملات الخاصة داخل البنك التجاري الدولي، إلى 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم الخميس داخل بنك المصرف المتحد 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم لـ19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات بنك قناة السويس اليوم الخميس، 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في بداية معاملات داخل البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سجلت العملة الأمريكية 19.13 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وببنك كريدي أجريكول 19.14 جنيه للبيع و19.21 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار ضمن المعاملات الصباحية فى بنك مصر إلى نحو 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.