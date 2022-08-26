سعر الدولار اليوم الجمعة 26-8-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدولار من أكثر العملات التي يهتم بها متابعو أخبار الاقتصاد بشكل يومي، إذ أنها تعد العملة الأكثر تداولا في جميع دول العالم، ويتم اعتمادها في جميع عمليات الاستيراد والتصدير.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار ضمن المعاملات الصباحية في بنك مصر إلى نحو 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ببنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة داخل بنك المصرف المتحد 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي المصري

وداخل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم لـ19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات بنك قناة السويس اليوم لـ19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني، في حين بلغ سعره 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وذلك ضمن المعاملات الخاصة ببنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي بداية معاملات داخل البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأمريكية 19.13 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنوك المختلفة، سجل سعر الدولار ضمن معاملات بنك مصر 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، و ضمن معاملات بنك الإسكندرية استقر عند 19.15 جنيه للبيع و19.21 جنيه للشراء، وضمن معاملات الخاصة داخل البنك التجاري الدولي وصل لـ19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.