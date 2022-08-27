سعر اليورو اليوم السبت 27-8-2022 في البنوك المصرية

استقرت أسعار كافة العملات الورقية اليوم، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويهتم قطاع عريض من المواطنين بكل ما يخص المعاملات الاقتصادية في ظل التغيرات، لذا يبحث الكثيرون عن العملات المختلفة ومن بينها سعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، تقدم بوابة «الوطن» سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث تسعى بوابة «الوطن» لمتابعة وتقديم كل ما هو جديد في مجال أسعار العملات، وجاء سعر العملة الأوروبية كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.14 للبيع، كما سجلت العملة الأوروبية داخل البنك المركزي نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.06 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، نحو 19.01 جنيه للشراء و19.12 للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات ببنك قناة السويس نحو 18.97 جنيه للشراء و19.14 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو ضمن المعاملات في بنك المصرف المتحد نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.14 للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو ضمن المعاملات في البنك التجاري الدولي، نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزى المصري

بلغ سعر اليورو اليوم داخل بنك المصرف المتحد 18.98 جنيه للشراء، و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 27-8-2022، في البنك الأهلي، نحو 19.12 جنيه لعمليات البيع، و18.99 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.