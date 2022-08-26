تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. آخر موعد يوم 31 أغسطس

يبحث العديد من المواطنين بمختلف بقاع الجمهورية، عن رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، على محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصةً بعد قرار الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمنح أصحاب بطاقات التموين مهلة لإضافة رقم الهاتف المحمول على البطاقة حتى نهاية أغسطس الجاري.

ووفقا للدور الخدمي الذي تحرص عليه «الوطن»، مع قرائها نوافيكم بموعد التجديد.

رابط تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير تحديث البطاقات التموينية برقم الهاتف المحمول، من خلال تخصيص موقع دعم مصر، الذي يعد الموقع الرسمي لهذه الخدمة في الوقت الراهن فقط، إذ حذف الموقع باقي الخدمات التموينية الأخرى، التي كانت متوفرة ومتاحة من قبل لتسهيل إضافة رقم الهاتف للمواطنين من أصحاب البطاقات.

ونشرت صحيفة «الوطن» في وقت سابق، قرار وزير التموين بمد مهلة تسجيل رقم الهاتف المحمول، على البطاقات التموينية حتى يوم 31 أغسطس عام 2022.

وبصدور قرار وزير التموين فإن أصحاب البطاقات التموينية لديهم شهرا إضافيا لإتمام تسجيل رقم الهاتف على البطاقة بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة وربطه بالبطاقة التموينية.

خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف 2022

وتشمل خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف 2022 التالي:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

- الخطوة الأخيرة تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أن الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.