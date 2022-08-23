موقع دعم مصر للتموين 2022.. استمرار تسجيل رقم الهاتف على البطاقة

يستمر موقع دعم مصر للتموين 2022 في تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف لأصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، بشرط أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022

وخصصت وزارة التموين رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الهاتف لإتمام تحديث بيانات بطاقة التموين، من خلال الدخول على الرابط الرسمي للموقع، واتباع الخطوات التالية:

1- فتح الرابط الرسمي للموقع من هنـــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع مفعل بها خانة تدوين رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة الذكي.

3- بالضغط على التالي تظهر خانة أخرى ليتم كتابة رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين بها.

4- يرسل موقع دعم مصر رسالة تفيد بقبول الرقم أو رفض تسجيله أو مراجعته.

استمرار تسجيل رقم الموبايل بعد انتهاء المهلة

من جانبه، كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، عن استمرار موقع دعم مصر في تفعيل خدمة تسجيل رقم الموبايل لما بعد انتهاء المهلة في 30 أغسطس الجاري، موضحا أن أيقونة تسجيل رقم الموبايل تظل مفعلة على الرابط الرسمي للموقع.

وأشار مستشار وزير التموين في تصريح لـ«الوطن» إلى أهمية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين من أجل الاستفادة من الخدمات التموينية للبطاقات سواء المتاحة على المنصات الرقمية أو في مكاتب التموين، إذ يتطلب حاليا إتمام أي خدمة على البطاقة ضرورة تسجيل رقم الموبايل لرب الأسرة أولا، فضلا عن خلق هوية رقمية بين الوزارة وصاحب البطاقة للتواصل عبر رسائل الموبايل.