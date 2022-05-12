تحديث بيانات البطاقات التموينية في الإسكندرية.. الخطوات والطريقة
كتب:
كيرلس مجدى
04:43 م | الخميس 12 مايو 2022
بطاقة التموين - أرشيفية
تتجه أنظار أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية في الإسكندرية، وذلك اعتبارا من اليوم، حيث سيتم ظهور رسائل على بون صرف الخبز لبعض المواطنين يفيد بضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة خلال أسبوعين، حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات وطريقة وأرقام تحديث بيانات البطاقات التموينية في الإسكندرية، لمن تظهر له رسائل تحديث البيانات، وذلك وفقا لما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية.
خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية في الإسكندرية
- على المواطنين الذين سيظهر لهم هذه الرسالة، ضرورة الالتزام بالتحديث خلال المدة المحددة خلال أسبوعين من تاريخه.
- أصدر المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، تعليمات إلى مراكز الخدمات التموينية المطورة باستقبال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام الواتس آب الخاصة بكل مركز والمعلن عنها بالبيان الإعلامي، وهي كالتالي:
مركز خدمة المواطنين أبوقير 035629937
مركز خدمة المواطنين طوسون 035626080
مركز خدمة المواطنين حي شرق 035449379
مركز خدمة المواطنين السيوف 01250706902
مركز خدمة المواطنين محرم بك 034243625
مركز خدمة المواطنين حي غرب 01110040885
مركز خدمة المواطنين حي العجمي 033106667
- على المواطنين حرية الاختيار بالذهاب بالمستندات إلى مكتب التموين التابع له أو أحد مراكز الخدمات التموينية السبعة المعلن عنها بالبيان أو عن طريق إرسال المستندات عبر خدمة الواتس آب.
المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين
- رقم تليفون موبايل باسم صاحب البطاقة وصورة البطاقة التموينية وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة، وسيقوم مركز الخدمات التمويني باتخاذ اللازم.
- إرسال المستندات عبر الواتس آب، لأي مركز من المراكز السبعة دون التقيد بالنطاق الجغرافي، وذلك تيسيرا على جميع المواطنين.
- على المواطنين ساكني مناطق برج العرب والعامرية إرسال المستندات على الواتس آب الخاص بمركز خدمات العجمي تيسيرا عليهم.
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