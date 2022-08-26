إزالة «كافيه» مخالف أسفل محور عدلي منصور في بني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة أسفرت عن إزالة كافيه على أرض أملاك الدولة بطريق دمو أسفل محور عدلي منصور، فضلا عن إدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة مكبرة في مركز ومدينة بني سويف

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، من جهودها في مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإشغالات الطريق العام.

كما تمكنت الحملة من إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص بقرية الدوية، وذلك في حضور أشرف عبد الرازق مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي المتغيرات المكانية والتراخيص بالوحدة المحلية.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار تحسين خدمات المواطنين

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التنفيذيين بالعمل على استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي سياق آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أعمال رفع المخلفات والقمامة والأتربة بعدد من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت ميدان الزراعيين وميدان حارث وميدان مولد النبي وجسر إسلام وعزبة علي راغب وطريق مستشفى الصدر وصفية زغلول وأعلى كوبري المديرية وشارع حاتم رشدي وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع عباس أبو العلا، كما تم تسوية ورفع مخلفات وقمامة مداخل عدد من قرى المركز والطرق المؤدية إليها.