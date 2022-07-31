إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج سكني بكورنيش النيل في بني سويف

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية، اليوم، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، داخل الحيز العمراني للمدينة بأحد أبراج كورنيش النيل.

إجراءات قانونية ضد أي مخالفة

جاء ذلك خلال عدد من الحملات التي شنتها الوحدة المحلية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتواصل أعمال المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة، كذلك المتابعات الميدانية، وشن حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

غلق إداري لمحل ألعاب بلايستيشن

كما تمكنت الحملات التي شنتها الوحدة المحلية من إزالة حالة تعد في المهد على مساحة 100 متر، فيما تم تنفيذ قرار الغلق الإداري لمحل بلايستيشن بمنطقة الأباصيري، يدار بدون ترخيص، وكذلك تشميع محل منظفات صناعية بشارع حسن أمام مساكن الشاملة، لاستخدامه مواد خطرة وتصنيع بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفي مجال النظافة، أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية عن رفع الأتربة والمخلفات بشارع المؤسسة وعزبة التحرير وشارع صلاح سالم وخلف مساكن الإذاعة والتلفزيون وأعلى كوبري السادات وطريق بني حمد/ الحكامنة، بجانب استكمال قص وتهذيب الأشجار بطريق مستشفى الصدر وميدان مولد النبي وري المساحات الخضراء داخل حديقة الشلال والنصب التذكاري.