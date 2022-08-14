إصلاح كسر ماسورتي مياه ووقف أعمال بناء مخالف في المعادي

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها لرفع كفاءة الخدمات، ومنها رفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات بنطاق الشوارع والميادين بكل قطاعاته بالمنطقة الجنوبية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار اليوم لتحسين المظهر العام، طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق، تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود إحياء المنطقة الجنوبية في هذا الشأن، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، بمتابعة الانتهاء من رصف شارع الأندلس بنيركو.

تكثيف أعمال النظافة

وفي مجال النظافة، شهد حي المعادي بالقاهرة، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي ومشرفي المربعات، تكثيف أعمال النظافة، حيث تم رفع مخلفات القمامة والأتربة بشارع 233 وشارع الجولف وأبراج عثمان وشارع جودة السحار بزهراء المعادي وشوارع 219 و86 و214 و209 و250 و14 مكرر من ميدان سوارس، وشارع 10 أمام دار القدس، وشارع 9 بجوار مدرسة السلام، وطريق الأوتوستراد وشارع الثلاثين، مع الاستمرار في إنجاز الأعمال حتى تمام الانتهاء من الأعمال المطلوبة ورفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي واستعادة المظهر الحضاري.

وقف أعمال بناء بدون ترخيص

كما قامت إدارة المرافق بحي المعادي بالتنسيق مع الصرف الصحي والمياه، بإصلاح كسر ماسورة مياه شرب أمام عقار بعمارات المعمورة بزهراء المعادي، وأيضا إصلاح ماسورة مياه شرب ورفع تراكمات المياه بشارع النادي تقاطع شارع 77، بالإضافة للقيام بأعمال إصلاحات صرف صحي وتطهير بالوعات بشارع زهراء المعادي.

كما تم التصدي للمخالفات والتعديات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بوقف أعمال مخالفة بناء بدون ترخيص في عقار، وتم ضبط المعدات والآلات المستخدمة وإيداعها مخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.