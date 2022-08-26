استئناف أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في الأقصر

استأنف فريق العمل من مرممي وأثريّي المجلس الأعلى للآثار، أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و68.

صالة الأعمدة الكبري تتكون من 134 عمودًا

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن صالة الأعمدة الكبري تتكون من 134 عمودًا وتم الانتهاء خلال الفترة الماضية، من ترميم 16 عمودًا، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعا.

وأضاف «وزيري»، أن أعمال الترميم الجارية بالمعبد تأتي استعداداً لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي والنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية الشاطئية.

أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي

من جانبه، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن أعمال الترميم شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي، والقيام بأعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والعوالق الطينية ثم التنظيف الكيميائي لإزالة الإتساخات والبقع وطبقات السناج المختلفة، كما تم حقن الأجزاء المنفصلة، وتقوية الألوان الضعيفة.