تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon قبل عرضها

ينتظر الجمهور حول العالم موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon بعد نجاح الحلقة الأولى التي شاهدها ما يقرب من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، حيث أدى الإقبال على المشاهدة إلى عطل في منصة «HBO Max» الإلكترونية، ليكون بذلك أكبر عرض أول لمسلسل في تاريخ الشبكة.

المسلسل مأخوذ بشكل أساسي عن رواية «Fire & Blood» للكاتب جورج أر.أر. مارتن، والتي تدور أحداثها قبل 200 عام من أحداث مسلسل «GOT» الشهير، وتتطرق إلى فترة حكم عائلة «تارجارين» والصراعات على الخلافة التي أدت إلى الحرب الأهلية التي عرفت بـ «رقصة التنانين».

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon

وتذاع الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon تحت عنوان «The Rogue Prince» من إخراج جريغ يايتانيس، والتي سيتم عرضها يوم الأحد 28 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثالثة من صباح يوم الإثنين 29 أغسطس الجاري، حسب توقيت مدينة القاهرة.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل House of The Dragon بداية تعريفية بالشخصيات الرئيسية، حيث تدور الأحداث حول الملك «فيسيريس» الذى يؤل له الحكم بعد وفاة جده الملك «جيهايريس»، ويحاول الملك الحالي كبح جماح وحشية شقيقه «ديمون» وطمعه في الحكم، وعندما تموت الملكة «إيما» أثناء ولادة وريث العرش، يقرر الملك اختيار ابنته الكبرى «رينيرا» كوريثة للعرش الحديدي والحاكمة التالية، مما يجعله في مواجهة شرسة مع «ديمون» لتتصاعد الأحداث في الحلقات المقبلة.

تفاصيل شخصيات مسلسل House of The Dragon

يقوم بادي كونسيدين بدور الملك «فيسيريس»، بينما يؤدي مات سميث دور الأمير «دييمون»، أما إيما دارسي بدور الأميرة «رينيرا» في مرحلة الطفولة وتقوم بها ميلي ألكوك في المرحلة العمرية الأكبر، ووقع الاختيار على ريس ايفانز ليقوم بشخصية «أوتو هايتاور» اليد اليمنى للملك، ستيف توسان في دور اللورد «كورليس فيلاريون»، إميلي كاري في دور «أليسينت هايتاور» ابنة سير «أوتو هايتاور»، وتقوم أوليفيا كوك بنفس الدور ولكن في مرحلة عمرية أكبر