رئيس التحرير

أحمد الخطيب

اتفاق بين بكين وواشنطن للتدقيق في حسابات الشركات الصينية

كتب:

أحمد عادل موسى
03:22 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
الصين والولايات المتحدة

الصين والولايات المتحدة

أعلن مجلس الرقابة على التدقيق في الولايات المتحدة، اليوم، توقيع اتفاق مع المنظمين الصينيين، في خطوة نحو التفتيش والتحقيق في شركات المحاسبة المسجلة في الصين وهونج كونج، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

السماح للجهات التنظيمية بتفتيش شركات المحاسبة

وكان المنظمون الأمريكيون يطالبون منذ فترة طويلة بالوصول إلى أوراق التدقيق الخاصة بالشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، لكن بكين كانت مترددة في السماح للجهات التنظيمية الخارجية بتفتيش شركات المحاسبة، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وسنوافيكم لاحقًا بتفاصيل الاتفاق.

اقرأ المزيد:

أمريكا تعلق 26 رحلة طيران إلى الصين بدعوى مواجهة فيروس «كورونا»

«معلومات الوزراء»: أزمة الصين وتايوان تهدد الاقتصاد العالمي

«الاحتياطي الفيدرالي»: لا دليل على انحسار التضخم في الولايات المتحدة

حوادث طائرات خفيفة تسفر عن مصرع 4 أشخاص في الولايات المتحدة وبيلاروسيا
بقلم أحمد عادل موسى