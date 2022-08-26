اتفاق بين بكين وواشنطن للتدقيق في حسابات الشركات الصينية

أعلن مجلس الرقابة على التدقيق في الولايات المتحدة، اليوم، توقيع اتفاق مع المنظمين الصينيين، في خطوة نحو التفتيش والتحقيق في شركات المحاسبة المسجلة في الصين وهونج كونج، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

السماح للجهات التنظيمية بتفتيش شركات المحاسبة

وكان المنظمون الأمريكيون يطالبون منذ فترة طويلة بالوصول إلى أوراق التدقيق الخاصة بالشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، لكن بكين كانت مترددة في السماح للجهات التنظيمية الخارجية بتفتيش شركات المحاسبة، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وسنوافيكم لاحقًا بتفاصيل الاتفاق.