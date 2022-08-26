التصريح بدفن جثماني شخصين لقيا مصرعهما في حادث بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، بدفن جثماني شخصين لقيا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب مركز ومدينة فايد.

وكانت جهات التحقيق قد انتدبت مفتش الصحة أمس الخميس، إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لفحص الجثامين ومعاينتها، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وكتابة تقرير بسبب الوفاة.

تسليم الجثمانين لذويهما

وأمرت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم، بتسليم الجثمانين لذويهما لدفنهما في مسقط رأسهما في محافظة المنوفية، فور انتهاء تقرير مفتش الصحة.

وقالت المصادر إن المتوفيين هما حمدي مرزوق حافظ، 49 سنة، مقيم بالمنوفية، وأحمد عمر أحمد، 18 سنة، مقيم بنفس العنوان إثر إصابتهما إصابات بالغة أدت إلى توقف عضلة القلب والتنفس ووفاتهما في الحال.

بلاغ بالحادث

وكانت قد تعرضت سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «س س ب 2149» للانقلاب في وصلة أبوسلطان بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفل يحيى عمر أحمد، 12 سنة، مقيم بنفس العنوان، بغيبوبة تامة، نُقل على أثرها إلى العناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.