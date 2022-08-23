حبس المتهم بالاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق في الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية بعد مواجهته بأدلة الثبوت من تفريغات الكاميرات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالطبيبة المعتدى عليها، بعد ضبطه مع المتهم، ومبلغ مالي متبقي من متحصلات واقعة السرقة بالإكراه للصيدلية.

التحريات الأولية: المتهم يتعاطي المواد المخدرة

وبحسب التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية فإن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وله سجل جنائي.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم ارتكب الواقعة بغرض سرقة المجني عليها، والتحصل على أي مبالغ مالية من الصيدلية، وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

القبض علي المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية

وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، أمر بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، لسرعة تحديد مكان المتهم وضبطه لما شكلته الواقعة من خطورة على الأمن العام.

ونجح فريق من المباحث الجنائية في الإسماعيلية برئاسة المقدم شادي الكفراوي، رئيس وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، في تحديد مكان المتهم بعد اختبائه في عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة.

واستهدف فريق من المباحث الجنائية ضم النقباء ملهم البلتاجي ومروان منصور، وحسام رأفت معاوني مباحث قسم ثالث الإسماعيلية المتهم في مكان اختبائه ونجحوا في ضبطه.

وتمكنت الحملة من ضبط الهاتف المحمول بحوزة المتهم وجزء من المبالغ المالية المتحصل عليها من الطبيبة المعتدى عليها، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.