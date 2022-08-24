دفن جثماني طفلين توفيا في حادث على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بدفن جثماني طفلين لقيا مصرعهما مساء أمس الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدينة أبوصوير.

وانتدبت جهات التحقيق، مفتش الصحة لمعاينة الجثامين في مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس؛ للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وتسليم الجثمانين لذويهما.

3 مصابين في الحادث بينهم حالة خطرة

وأصيب 3 أشخاص آخرين في الحادث جراء انقلاب سيارة ملاكي، قرب مفارق مركز أبوصوير في اتجاه القاهرة، بينهم حالة خطرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، إن السيارة تعرضت للانقلاب عدة مرات؛ مما تسبب في اشتعال النيران بجزء منها ووفاة طفلين بداخلها على الفور متأثرين بإصابتهما بإصابات بالغة.

وأشار مصادر أمنية وطبية، إلى أن الطفلين أحدهما 10 سنوات ومصاب بتهتك شديد بفروة الرأس والجمجمة ونزيف داخلي، فيما أصيب طفل آخر في عمر 5 سنوات بنزيف داخلي في البطن وجروح مختلفة، مما تسبب في وفاتهما في الحال.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص في حادث مروري علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي جراء تصادم 3 سيارات ربع نقل في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتبين أن سيارة ربع نقل توقفت على الطريق فجأة؛ مما تسبب في اصطدام 3 سيارات أخرى ببعضها وإصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.