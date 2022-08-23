مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على «صحراوي» الإسماعيلية

لقي طفلان في العقد الأول من العمر مصرعهما، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، فيما أصيب 3 آخرين، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بانقلاب سيارة قرب مفارق أبو صوير

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي «رصاصي» اللون، قرب مفارق مركز أبو صوير في اتجاه القاهرة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بخمس سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الشرطة على جثماني الطفلين لحين معاينة الجثامين من قبل جهات التحقيق قبل نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

إصابة الطفلين بإصابات خطيرة أودت بحياتهما

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن الطفلين المتوفيين في الحادث أحدهما 10 سنوات ومصاب بتهتك شديد بفروة الرأس والجمجمة ونزيف داخلي، فيما أصيب طفل آخر عمره 5 سنوات بنزيف داخلي في البطن وجروح مختلفة ما تسبب في وفاتهما في الحال.