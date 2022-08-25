كندا تسجل 1206 حالات إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الكندية، اليوم، عن تسجيل 1206 حالة إصابة بمرض جدري القرود، من بينهم 32 شخصًا سجلوا حالة دخول للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخو» الصينية.

انتشار الفيروس في أماكن جديدة بكندا

وشهدت كندا مؤخرَا انخفاضَا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، ولكن انتشر فيروس جدري القرود من الكثير من المناطق في البلاد، وكشفت وكالة الصحة أنه من بين الحالات المؤكدة هناك 583 ينتمون لولاية أونتاريو، و471 من كيييك، و125 من كولومبيا البريطانية.

وكالة الصحة: توزيع نحو 105 آلاف جرعة من لقاح «إمفامون»

ووفرت وكالة الصحة نحو 105 آلاف جرعة من لقاح «إمفامون» في المقاطعات والأقاليم، بالإضافة إلى تطعيم 59 ألف شخص بجرعة واحدة على الأقل حتى منتصف أغسطس.

وفي السياق نفسه، أكد الخبراء للوكالة، أن مرض جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر والوثيق مع شخص حامل للمرض.