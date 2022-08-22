جدري القرود في إسرائيل.. الإصابات تزداد رغم توفر اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنّ إجمالي حالات الإصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل بلغ 208 حالات، بعد اكتشاف 11 حالة جديدة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

تطعيم أكثر من 2000 شخص

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها طعمت أكثر من 2000 شخص من المعرضين للخطر حتى الآن بلقاح مزدوج الجرعة، ضد فيروس جدري القرود، موضحة أنها تدرس توسيع معايير التطعيم للسماح بزيادة استخدام جميع الجرعات وكذلك شراء جرعات إضافية.

5 آلاف جرعة لقاح

ووفقاً لما ذكره موقع «آي 24»، الإسرائيلي، أفادت الوزارة في وقت سابق بوصول أكثر من 5000 جرعة من اللقاح إلى إسرائيل الشهر الماضي، وتقول الوزارة إنها تنتظر وصول 10 آلاف جرعة تم طلبها بحلول سبتمبر المقبل.

ووفقاً للموقع الإسرائيلي، يتم إعطاء الأولوية القصوى لتطعيم الرجال المولودين بعد عام 1980 والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الذين يتناولون الأدوية الوقائية قبل التعرض لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي السياق يعتبر لقاح الجدري الذي أعطته إسرائيل لجميع سكانها حتى عام 1980 يمكن أن يوفر الحماية ضد جدري القرود.