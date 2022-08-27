حظك اليوم برج الميزان السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد برج الميزان الذين يتميزون بأنهم يتمتعون باتزان كبير في جميع جوانب حياته المختلفة، سواء كانت المهنية أو العاطفية أو الأسرية: «مع العائلة والشريك تكتشف أمورا خافية، وفي العمل من الذكاء أن تعرف متى تصمت».

ويعرف عن مولود برج الميزان وفق رصد خبراء الفلك، أنه يواجه مشكلة في التخلي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، ما يجعله يتأخر في الزواج كثيرًا، ويستخدم مولود هذا البرج الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين، ما يجعل العديد من المحيطين به يلجأون إليه ليساعدهم في حل جميع مشكلاتهم.

واليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، نوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الميزان الذي يعرف عنه أنه صاحب قدرة كبيرة على صنع علاقة عاطفية قوية ومتناغمة على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.