حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالعاطفة الشديدة، والإخلاص والصدق والوفاء، ويحب الاجتماعيات والتجمعات، لذا ينجح في امتلاك الكثير من الأصدقاء، كما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، ويحب النقاش الصحي ويتقبل أن يعترف بخطأه إذا أدرك ذلك، وصفاته البسيطة وتعامله الهين يجعل الكثيرين ينجذبون إليه.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يجعلك تمر بيوم صعب، وعليك ألا تستسلم للعصبية.. كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك إذا كنت متزوجا أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك حتى لا تتفاقم المشكلات بينكما، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».