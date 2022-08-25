التحالف الوطني للعمل الأهلي: ضم مليون أسرة لمعاش «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف وقع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتنسيق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وعدد الأسر، لضمهم أول سبتمبر للدعم النقدي الشهري، والدعم الغذائي المقدم من التحالف.

ضم مليون أسرة في معاش «تكافل وكرامة»

وأضافت «عبدالقوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تكليفاته بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، فعدد المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» 4.1 مليون شخص، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الأخيرة، هناك رغبة لضم مليون أسرة إضافية، ووزارة التضامن والحكومة دعمت ذلك بالإعلان عن ضم 500 ألف أسرة اليوم، بينما التحالف أعلن عن دعمه 500 ألف أسرة أخرى.

وأشارت إلى أن التحالف، استطاع حصر هذه الأسر، متابعة: «عملنا على ذلك مبكرا، وقبل صدور تكليف الرئيس السيسي، طول الوقت نهتم بقاعدة البيانات المجمعة من الجمعيات والمؤسسات إضافة للبيانات المتاحة من الرقابة الإدارية، بحصر الأسر التي ليس لديها أي نوع من أنواع الدعم النقدي الثابت».

لدينا معلومات واضحة عن البأسر

وواصلت: «لدينا معلومات واضحة عنهم من خلال التحقق الميداني على الأرض، باستخدام متطوعين حياة كريمة والمؤسسات الشريكة، وأخذ عينات عشوائية منهم، للتأكد من صحة البيانات، وأن هذه الفئات بحاجة إلى دعم نقدي ثابت، مثل العمالة الموسمية المتضررين من الظروف الاقتصادية، وبالتالي لدينا عدد الأسر، وتم التحقق من احتياجهم واستحقاقهم من هذا النوع من الدعم».

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الحزم، ستبدأ بداية من سبتمبر، وخطط التحالف مستمرة، وما جد عليه هو الحماية الاستثنائية لكن الخطط الأصيلة للتحالف مستمرة ما بين دعم عيني بأشكال مساعدات اجتماعية مختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، ومشروعات التمكين الاقتصادي.