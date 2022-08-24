خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. اعرف شروط القبول

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل مستمر، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، كي يتمكّنوا من حل المشاكل التي تواجههم في صرف معاش تكافل وكرامة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وفقا لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتسهيلًا على المواطنين مستفيدي معاش تكافل وكرامة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الخطوات، يمكن من خلالها تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر هذا الرابط.

وعقب الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة يقوم الراغب فى تقديم تظلمات تكافل وكرامة، بكتابة الرقم القومي الخاص به، والمكون من 14 رقم، والضغط على أيقونة «استعلام».

وبعد ذلك تظهر صفحة جديدة، تشمل البيانات التالية: «المحافظة، والإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها، والرقم القومي، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالمواطن الذي تقدم بالاستعلام عبر الموقع الإلكتروني»، ليسجل المستفيد نوع البطاقة الخاصة به سواء تكافل أو كرامة.

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

كما أتاحت وزارة التضامن، طرق للاستعلام عم طلبات تظلمات تكافل وكرامة، منها الاتصال بالخط الساخن 19680، والإبلاغ عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، وإدخال الرقم القومي للمستفيد الراغب فى تقديم تظلمات تكافل وكرامة.

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المواطن، كي يتمّ قبوله ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتتمثل هذه الشروط في:

- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ألا يكون مستأجر أكثر من فدان أرض زراعية.

- عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي للتجارة.