مصيف اليوم الواحد ببلطيم.. «ملعب مفتوح» على البحر للزائرين

شهد مصيف بلطيم اليوم الجمعة، بمحافظة كفر الشيخ، زحاماً شديداً على شواطئ المصيف خاصة مصيفي النرجس والزهراء لمصطاف اليوم الواحد، واللذين يتجمع بهما الآلاف من المواطنين لقضاء يوم واحد بأقل التكاليف المادية، كما يقومون بممارسة الرياضة الشاطئية مثل اللعب بالكرة داخل الماء، أو رياضة الجري والتسابق مع بعضهم البعض على الشواطئ كنوع ترفيهي رائع يقضونه مع أسرهم وعائلتهم على مياه البحر الأبيض المتوسط.

قضاء يوم ممتع بالشاطئ

ويقول خالد عبد الجيد، من أبناء المحافظة، إنه جاء للمصيف اليوم لقضاء يوم واحد بشاطئ النرجس مع أسرته الصغيرة وسط رؤية ماء البحر الصافي، والهواء العليل بهدف الاستمتاع بالتنزه بالشاطئ، مشيراً إلى أن «الشماسي» متاحة في متناول الجميع، والكراسي، ويوجد منقذون على البحر في حال حدوث حالات غرق لأي مصطاف لا قدر الله.

ألعاب على الشاطئ

ويشاركه في الرأي محمد محمود، مصطاف من أبناء المحافظة، أن الأمر ليس مقتصرا على التنزه والنزول بمياه البحر الأبيض المتوسط، بل نمارس بعض الرياضات الشاطئية مثل اللعب بالكرة داخل الماء، أو رياضة الجري والتسابق مع بعضهم البعض على الشواطئ، بهدف قضاء يوم كله مرح وسعادة لأنه يوم يتكرر كل فترة وعلينا قضاء ساعات رائعة مع أسرنا، وذلك من خلال توفير جو ممتع خلال هذا اليوم.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، خلال تصريحات سابقة، على ضرورة تكثيف المرور على الشواطئ لنظافتها وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ عليها، وكذلك ضرورة تواجد المنقذين على جميع الشواطئ مصيف بلطيم بما يخدم الزائرين ويحميهم حال حدوث أي حالات غرق.