أستاذ اجتماع: برنامج الحماية فرصة لزيادة الدخل النقدي للأفراد.. خاصة السيدات

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي قرارات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومن بينها إضافة نصف مليون أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إضافية بلغت 3 مليارات جنيه.

إضافة أسر جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»

وكشف تقرير صادر لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد مستفيدي «تكافل وكرامة» بداية العام كان 3.8 مليون أسرة، ثم صدرت توجيهات رئاسية بضم 450 ألف أسرة في شهر أبريل، بالإضافة إلى 900 ألف أسرة جديدة، وهذا العام مليون و350 ألف أسرة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن تطبيق الدولة لبرنامج الحماية الاجتماعية يتيح للأسر الأكثر احتياجًا الحصول على الدعم النقدي، وأن البرنامج فرصة جيدة لكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن زيادة الدخل.

وتابعت:«برنامج تكافل وكرامة الذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي أتاح فرصة لعدد كبير من المواطنين لزيادة دخلهم وخاصة السيدات»، مضيفة أنها خطوة إيجابية من قبل الدولة لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات.

برنامج الدعم النقدي لـ 450 ألف أسرة

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ420 ألف أسرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف 600 ألف أسرة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال، والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، إضافة إلى مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.