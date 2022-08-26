مصرع طفل غرقًا بإحدى ترع المنوفية.. «كان يلعب وسقط»

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء اللعب بجوارها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طفل غرقًا في السادات

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات في المنوفية، تبين أن الطفل المتوفى يُدعى «ع. م» يبلغ من العمر 12 سنة، وبسؤال أسرته، أكدوا أنه كان يلعب بجوار الترعة واختل توازنه وسقط في المياه، وتوفي لعدم قدرته على السباحة، تم انتشال الجثة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع طفل في ترعة وسيلة المارة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة.