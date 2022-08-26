اليوم.. هاني شاكر ونادية مصطفى على موعد مع جمهور مهرجان القلعة

تتوالى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، في دورته الـ30، لليوم العاشر، والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من 17 وحتى 31 مارس أغسطس، برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية.

جمهور القلعة على موعد مع حفلتين من الطرب

ويستعد الجمهور مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس للعيش في حفلات غنائية مميزة، مع الفنانة نادية مصطفي، والفنان هاني شاكر، مهرجان القلعة للموسيقي والغناء وذلك على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

وستنطلق فعاليات اليوم العاشر من مهرجان القلعة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويسبق فقرة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، فقرة خاصة مع الفنانة نادية مصطفي، التي من المقرر أن تطرب الجمهور بمجموعة من أغانيها المميزة.

نادية مصطفي تعبر عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القلعة

وكانت نادية مصطفي عبرت عن سعادته البالغة، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، لمشاركتها في مهرجان القلعة، لأن تعتبره حدث التاريخي، وأمر يهم عشاق الفن، وإنّها وهي تغني داخل قلعة صلاح الدين، تشعر بمصرية المكان، ومن ثم ينتابها إحساس الفخر والاعتزاز.

الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الجدير بالذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس من الشهر الجاري، وشارك في إحياء حفلاته مدحت صالح، دينا الوديدي، ياسين التهامي، علي الحجار، ومصطفي حجاج، وهشام عباس، وأحيت حفلة أمس الفنانة نوال الزغبي، وقدمت العديد من الأغاني التي تفاعل معاها الجمهور.