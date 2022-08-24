35 ألفا يحضرون الأسبوع الأول من مهرجان القلعة

مرت 7 أيام من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ30، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

عدد حضور حفلات مهرجان القلعة

وخلال الأسبوع استحق الشباب والأسرة المصرية لقب أبطال المشهد بعد أن حضر الفعاليات منذ انطلاقها 35 ألف حسب بيان دار الأوبرا المصرية، وأكد البيان أن الجمهور جاء من مختلف محافظات مصر، بعد أن زودت الأوبرا مسرح المحكى بـ4000 مقعد تم شغلها بالكامل في جميع الحفلات وقامت أعداد أخرى بمتابعة العروض وقوفا إلى جانب عدة إجراءات أخرى للتيسير على الجمهور منها شاشات عرض ضخمة منعا للتزاحم، ومسارات لذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى توفير حافلات لنقل الضيوف من بوابة الدخول وحتى المسرح.

كما تصدر النجمان علي الحجار ومدحت صالح الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكدا قدرة الجمهور على انتقاء المواد الإبداعية الجادة.

أطفال مستشفى الأطفال

وانطلاقا من دورها الاجتماعي وجهت الأوبرا الدعوة لـ25 طفلا من مستشفى 57357 وأسرهم؛ لحضور الفعاليات اليومية للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لهم، وتشجيعهم على استكمال رحلة العلاج.

جدير بالذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء انطلقت مساء الأربعاء 17 أغسطس، وتستمر حتى 31 أغسطس، وتضم 36 حفلا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب على التوالي، أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، فرقة قلعة عمان «الأردن»، هشام عباس وفرقته، فرقة كاتاك «الهند»، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، علي الحجار وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته.