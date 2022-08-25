دينا الوديدي لجمهور مهرجان القلعة: هيفضل عزيز على قلبي حضوركم

عبّرت الفنانة دينا الوديدي عن سعادتها الكبيرة، باستقبال الجمهور لها أمس بحفلها الأخير ضمن الدورة الـ30 بمهرجان القلعة للموسيقى والفنون، الذي أحيته مساء الأربعاء قبل الماضي، وسط حضور جماهيري ضخم.

رسالة دينا الوديدي لجمهورها

وكتبت دينا الوديدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حب كبير جدا لكل اللي حضر امبارح جمهور ومهرجان القلعة هيفضل عزيز علي قلبي بحضوركم وطاقتكم بجد اللي باخذها منكم »، مضيفة «بشكركم على كل الحب اللي بيوصلني منكم وانبسطنا جدا معاكم».

أغنيات دينا الوديدي في الحفل

قدمت دينا الوديدي خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيها المميزة ومن بينها «سكون وعارفك والحرام وبعد البيبان ودواير وبلد العجايب وياللى بعدى وشد الحزام» وعدد آخر من أغانيها المميزة.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

استطاع مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تحقيق شعبية واسعة بفضل تنوع وثراء محتواه، حيث أعرب الجمهور عن سعادتهم بالتنظيم المبهر والأسعار المخفضة، حيث يصل سعر التذكرة إلى 20 جنيهًا فقط.

فعاليات مهرجان القلعة تشمل عروضا لنخبة نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

حفلات اليوم بمهرجان القلعة

من المقرر أنَّ يقام عدد من الحفلات اليوم بمهرجان القلعة، أولهما حفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، ثم حفل أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا، بالإضافة إلى حفل الفنانة نوال الزغبي.

قد انطلقت فعاليات مهرجان القلعة يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 أغسطس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هشام عباس وسط حضور جماهيري كبير وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة.