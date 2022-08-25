«دينا الوديدي»: مهرجان القلعة مختلف.. ولبيت كل طلبات الجمهور من الأغاني

في ملتقى غنائي على مسرح القلعة، استمتع الجمهور بفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، الذي أصبح أهم نافذة مصرية للاطلاع على فنون العالم.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «يوم شبابي عربي.. تانيا قسيس ودينا الوديدي في محكي القلعة».

مشاركة دينا الوديدي

وقالت دينا الوديدي: «ليست المرة الأولى التي أشارك فيها بالمهرجان، ودائما ما أشعر بالسعادة في كل مرة لأنه مهرجان مختلف ويضم جمهورا من مختلف الأعمار يتفاعل مع الفنان على خشبة المسرح ويطلب منه سماع أعمال بعينها».

ووفقًا للتقرير، فإن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء استطاع تحقيق شعبية واسعة بفضل تنوع وثراء محتواه، حيث أعرب الجمهور عن سعادتهم بالتنظيم المبهر والأسعار المخفضة للتذاكر التي لم تتخط 20 جنيهًا فقط، وقالت إحدى الحاضرات: «أحضر للمهرجان كل عام وسأحرص على الحضور والاستمتاع بما يتم تقديمه من فقرات».

تنظيم مميز للغاية

وقال أحد الحضور: «التنظيم مميز للغاية، ووزارة الداخلية بذلت جهدا رائعا في التأمين»، بينما قالت إحدى الحاضرات: «التنظيم رائع، ومش أول مرة أحضر، وبالنسبة لسعر التذكرة فده حاجة رائعة وتضمن حضور كل الفئات».

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القلعة تشمل عروضًا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.