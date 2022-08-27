سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-8-2022 في البنوك المصرية

تحظى العملات باهتمام العديد من الأشخاص ورجال الأعمال والمستثمرين، لمعرفة الأسعار عند التعاملات والتبادلات التجارية، ومن بينها سعر الدينار الكويتي.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم كل أسعار العملات التي يبحث عنها المتابعون والقراء يوميًا، نوضح فيما يلي، سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت داخل البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي، بمعاملات البنك التجاري الدولي بلغت اليوم نحو 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي وفق آخر معاملات للبنك المركزي، نحو 62.11 جنيه للشراء مقابل 62.48 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغت العملة الكويتية وفق آخر معاملات بالبنك الأهلي، نحو 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ الدينار الكويتي في بنك مصر، وفق آخر معاملات بنك مصر 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي وفق آخر معاملات وردت في بنك الإسكندرية قبل اليوم السبت نحو 58.42 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد بلغ نحو 58.03 جنيه للشراء، و62.44 للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 60.79 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 أغسطس.