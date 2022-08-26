سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 26-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي بالبنوك العاملة داخل مصر، يأتي على قائمة من أكثر أسعار العملات العربية التي يبحث عنها المواطنون، نظرا تعتبر الأعلى سعر في العملات العربية مقابل الجنيه المصري.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم كل أسعار العملات التي يبحث عنها المتابعون والقراء يوميا، نوضح من خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي داخل البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد وفق الموقع الرسمي، بلغ نحو 58.03 جنيه للشراء، و62.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة، في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.79 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي، بمعاملات البنك التجاري الدولي 60.30 جنيه للشراء، مقابل 62.42 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

الدينار الكويتي وفق آخر معاملات للبنك المركزي، أمس الخميس، نحو 62.11 جنيه للشراء مقابل 62.48 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغت العملة الكويتية و فق اخر معاملات بالبنك الأهلي، نحو 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ الدينار الكويتي في بنك مصر، وفق اخر معاملات إلى 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي وفق آخر معاملات بنك الإسكندرية، 58.42 جنيه للشراء مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.