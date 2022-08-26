نجل الفنان عبد الباسط حمودة ينفي وفاة جدته.. ويوضح سبب الإشاعة

نفي ماجد ابن الفنان عبد الباسط حمودة، الأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة جدته لأمه، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن جدته بصحة جيدة ولم يصبها أي مكروه.

وترددت منذ قليل عددًا من الأخبار تفيد بوفاة حماة الفنان عبد الباسط حمودة، وهو ما نفاه نجله ماجد عبد الباسط حمودة، موضحا أنه لا صحة إطلاقا لهذا الخبر، وأن التي توفيت هي والدة مدير أعمال والده قائلا: «ربنا يرحمها ويصبره».

آخر أعمال عبد الباسط حمودة

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، كان قد طرح له مؤخرًا أغنية بعنوان «حلوين»، التي قدمها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان عمر كمال وتعاونا فيها مع المؤلف عمرو قطب وهو الذي تولى تلحينها أيضا، وتوزيع إسلام شيبسي، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج كامبا الذي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووصلت عدد مشاهداتها إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون.

كما أنه سبق وقدم ديو آخر مع الفنان عمر كمال تحت عنوان «ضيعنا»، وحققت أيضا نجاحا كبيرا جعلهما يتعاونان مجددًا .