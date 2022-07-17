عمر كمال يرد على انتقاد الجمهور لقبلة عبد الباسط حمودة: حركة عفوية جدا

تعرض مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال لهجوم عنيف من رواد السوشيال الميديا، بعد ظهوره في صورة مع الفنان عبد الباسط حمودة، وهو يقبل رأسه، ولكنه تحرك في نفس الوقت، فتم التقاط الصورة وهو يقبله بالقرب من فمه بالخطأ.

عمر كمال يوضح حقيقة الصورة المنتشرة له مع عبد الباسط حمودة

وقال عمر كمال في فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «كنت شغال في مكان وطالع بعربيتي سمعت صوت عبد الباسط حمودة، قولت اسلم عليه، واحنا لينا نجاح مع بعض قبل كده من خلال أغنية ضيعنا، ولسه لينا أغنية جديدة مع بعض».

وأضاف: «طلعت على المسرح للراجل المحترم، ورايح أسلم عليه وأبوسه، ولكني متعود عشان هو راجل في مقام والدي، أني أبوس رأسه وأيديه، تعزيزا منه ولمكانته، فجيت أبوسه في رأسه، لكنه رفع رأسه فجت في فمه، حركة عفوية جداً، كمية الكلام الجارح غير عادية».

رسالة عمر كمال لجمهوره

وتابع: «إحنا بنحترم الناس كلها، بس لما نجم يشوف حد كاتب عليه كلمة مش ظريفة، دي حاجة مش حلوة، عبد الباسط حمودة نجم له الاحترام والتقدير»، ووجه حديثه لمنتقديه قائلاً، «شوفوا حاجة مفيدة تتكلموا عنها، لأن إحنا بنسمع كلامكم جداً، آخر كليب مظهرتش واحدة حتى قدام الكاميرا».

أحدث أعمال عمر كمال

ويستعد عمر كمال لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم «حلوين»، والتي تجمعه للمرة الثانية مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وروّج مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للفيديو الكليب من خلال نشر البرومو.

ولم يكن ذلك العمل الأول الذي يجمع بين الثنائي، وقد سبق وحققا سويا «دويتو» غنائي ناجح في نوفمبر الماضي، ويحمل اسم «ضيعنا»، وتم تنفيذ الفيديو كليب على أعلى مستوى، وبلغت تكلفة إنتاجه نصف مليون جنيه، وهو من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.